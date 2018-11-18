Политика Премьер Польши: Если "Северный поток – 2" запустят – Путин может пойти на Киев

2018-11-18 10:30 120

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который ранее называл Россию угрозой миру, убежден, что российский газопровод "Северный поток – 2" угрожает европейской безопасности, в частности, окончание его строительства развяжет Кремлю руки в отношении Украины.

Об этом сообщает польское издание Pap.

Он напомнил, что германия видит в этом российском газопроводе бизнес-проект, однако к востоку от Германии никто не верит в него. Премьер отметил, что с точки зрения Польши – "Северный поток – 2" очень опасный проект.

Если после строительства "Северного потока – 2" окажется, что украинская газотранспортная система не нужна, то что остановит (президента РФ – ред.) Владимира Путина от похода на Киев?", – вопросил Моравецкий.

В контексте российской угрозы он также процитировал Ленина.

"Вы будете удивлены тем, кого я сейчас процитирую, но Ленин однажды сказал, что капиталисты такие жадные, что продадут нам веревку, на которой мы их повесим. Мы, европейцы, должны сейчас платить россиянам за газ, а они заработают на этом огромные деньги, которые будут инвестировать в свою систему вооружения. А мы будем просить американцев, чтобы они дали нам зонтик безопасности против России. Такова логика, о которой говорил Ленин", – подчеркнул польский чиновник.

Также на днях Моравецкий призвал Чехию отказаться от "Северного потока – 2". Польша и Чехия провели межправительственные консультации, на которых поляки пытались повлиять на чехов относительно российского газопровода.

В свою очередь американский госсекретарь Майк Помпео после встречи с министром иностранных дел Павлом Климкиным заявил, что США будут работать с Украиной, чтобы остановить проект "Северный поток – 2".