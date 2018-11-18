Политика Премьер Польши: Если "Северный поток – 2" запустят – Путин может пойти на Киев

2018-11-18 10:30 120

 

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который ранее называл Россию угрозой миру, убежден, что российский газопровод "Северный поток – 2" угрожает европейской безопасности, в частности, окончание его строительства развяжет Кремлю руки в отношении Украины.

Об этом сообщает польское издание Pap.

Он напомнил, что германия видит в этом российском газопроводе бизнес-проект, однако к востоку от Германии никто не верит в него. Премьер отметил, что с точки зрения Польши – "Северный поток – 2" очень опасный проект.

Если после строительства "Северного потока – 2" окажется, что украинская газотранспортная система не нужна, то что остановит (президента РФ – ред.) Владимира Путина от похода на Киев?", – вопросил Моравецкий.

В контексте российской угрозы он также процитировал Ленина.

"Вы будете удивлены тем, кого я сейчас процитирую, но Ленин однажды сказал, что капиталисты такие жадные, что продадут нам веревку, на которой мы их повесим. Мы, европейцы, должны сейчас платить россиянам за газ, а они заработают на этом огромные деньги, которые будут инвестировать в свою систему вооружения. А мы будем просить американцев, чтобы они дали нам зонтик безопасности против России. Такова логика, о которой говорил Ленин", – подчеркнул польский чиновник.

Также на днях Моравецкий призвал Чехию отказаться от "Северного потока – 2". Польша и Чехия провели межправительственные консультации, на которых поляки пытались повлиять на чехов относительно российского газопровода.

В свою очередь американский госсекретарь Майк Помпео после встречи с министром иностранных дел Павлом Климкиным заявил, что США будут работать с Украиной, чтобы остановить проект "Северный поток – 2".

Еще по теме

У Порошенко прокомментировали отказ Путина от встречи в "нормандском формате"

2018-11-15 18:30 1047

У Порошенко объяснили, почему Путин "сбежал" со встречи "нормандской тройки"

2018-11-12 19:00 2241

Порошенко пригласили в Париж, куда также прилетят Трамп и Путин

2018-10-30 17:00 906

Порошенко: Если предложить Путину мир в обмен на территорию - не будет ни того, ни другого

2018-10-17 17:00 699

Еще новости в разделе "Политика"

Премьер Польши: Если "Северный поток – 2" запустят – Путин может пойти на Киев

2018-11-18 10:30 120

Янукович в тяжелом состоянии угодил в реанимацию, - СМИ

2018-11-18 10:00 240

Помпео рассказал, что ждет Россию в случае невыполнения Минских соглашений

2018-11-17 14:30 738

У Порошенко отреагировали на угрозы РФ перекрыть Азовское море

2018-11-17 14:00 744
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Премьер Польши: Если "Северный поток – 2" запустят – Путин может пойти на Киев 2018-11-18 10:30 120
Янукович в тяжелом состоянии угодил в реанимацию, - СМИ 2018-11-18 10:00 240
Помпео рассказал, что ждет Россию в случае невыполнения Минских соглашений 2018-11-17 14:30 738
У Порошенко отреагировали на угрозы РФ перекрыть Азовское море 2018-11-17 14:00 744

Лента

видео 12:00 В Москве умер известный певец Евгений Осин
11:30 Стали известны подробности ограбления инкассаторов
11:00 Прогноз погоды на неделю: снегопады накроют всю Украину
10:30 Премьер Польши: Если "Северный поток – 2" запустят – Путин может пойти на Киев
10:00 Янукович в тяжелом состоянии угодил в реанимацию, - СМИ
14:30 Помпео рассказал, что ждет Россию в случае невыполнения Минских соглашений
14:00 У Порошенко отреагировали на угрозы РФ перекрыть Азовское море
13:30 У Розенко рассказали, как будут осовремениваться пенсии
13:00 США заявили, что Украина будет в НАТО – Климкин
12:30 Волкер похвалил повышение цены на газ для населения в Украине