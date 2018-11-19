Политика НАТО принял резолюцию по конфликтной ситуации в Азовском море

2018-11-19 13:15 234

Как сообщила глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз, Комитет по вопросам гражданского измерения безопасности НАТО единогласно принял резолюцию Парламентской ассамблеи Альянса об осуждении строительства Керченского моста и агрессии России в Азовском море. 

"Осуждая незаконное строительство керченского моста Россией, а также политику России в отношении избирательного отказа в доступе и безосновательной задержки украинских и международных судов в Азовском море, сильно обеспокоены новыми угрозами безопасности, экономики и экологии в регионе", - говорится в резолюции.

Также в резолюции указана необходимость выделить необходимые ресурсы для ослабления российских систем А2/AD, которые расположены на территории стран Балтии, в Калининграде и Черноморском регионе в Крыму.

Как ранее сообщалось, Украина арестовала 15 судов, которые заходили в порты аннексированного Крыма. В ответ на это член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Франц Клинцевич заявил, что Россия может перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Украина готова реагировать на угрозы не только в Азовском море, но и на других направлениях.

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Политика

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