Политика Порошенко предложил новое название для Днепропетровской области

2018-11-21 19:00 369

 

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду как неотложный законопроект № 9310 о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую.

"Декоммунизацию следует завершить. На карте Украины не может быть места для Петровского. Мало того, что он один из руководителей коммунистической диктатуры, он еще и соорганизатор и исполнитель Голодомора, геноцида украинского народа", - написал глава государства на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что процедура изменения названия области предусматривает поправки в Конституции.

"Анализ показывает, что за Днепровскую область проголосует более трехсот депутатов. Нужен не пиар, а результат, то есть окончательное завершение декоммунизации. Днепропетровская область станет Днепровской, а место Петровского - на свалке истории", - подчеркнул Порошенко.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" определено, что к символике коммунистического тоталитарного режима относятся, в частности, названия областей, в которых использованы имена или псевдонимы лиц, занимавших руководящие должности в коммунистической партии, высших органах власти и управления СССР, УССР.

 Напомним, 20 ноября Верховная Рада направила в Конституционный суд законопроект №8380 относительно переименования Кировоградской области в Кропивницкую. При этом народные депутаты отказались от переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.

Это название связано с историческим прошлым региона - историей сечей, Запорожской Сечи. Ранее на территории области было пять из восьми сечей украинского казачества. Кроме того, название "Сичеслав" неофициально использовалось для города Днепра в 1917-1921 годах.

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