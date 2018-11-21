Политика В Крыму заключенных украинцев бросили в карцер - Денисова

2018-11-21 21:30 231

 

Омбудсмен отметила, что уже сообщила о нарушениях главе мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине

В оккупированном Крыму нескольких незаконно удерживаемых граждан Украины посадили в карцер. Об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, такой санкции подверглись задержанный две недели назад Дилавер Гафаров и участники дела Веджие Кашка - Бекир Дегерменджи, Руслан Трубач, Кязим Аметов.

Также в Ростове-на-Дону в спецкарцер перевели двух фигурантов дела Хизб ут-Тахрир Ремзи Меметова и Энвера Мамутова.

Омбудсмен отметила, что уже сообщила о нарушениях главе мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фионе Фрейзер.

Также Денисова обратилась к российской стороне с призывом принять все меры по обеспечению надлежащих условий содержания украинских граждан.

16 ноября в ООН приняли уточненный проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина", которая осуждает нарушения Россией прав человека на территории временно оккупированного ей Крыма.

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