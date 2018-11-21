В Крыму заключенных украинцев бросили в карцер - Денисова

Омбудсмен отметила, что уже сообщила о нарушениях главе мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине
В оккупированном Крыму нескольких незаконно удерживаемых граждан Украины посадили в карцер. Об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
По ее словам, такой санкции подверглись задержанный две недели назад Дилавер Гафаров и участники дела Веджие Кашка - Бекир Дегерменджи, Руслан Трубач, Кязим Аметов.
Также в Ростове-на-Дону в спецкарцер перевели двух фигурантов дела Хизб ут-Тахрир Ремзи Меметова и Энвера Мамутова.
Омбудсмен отметила, что уже сообщила о нарушениях главе мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фионе Фрейзер.
Также Денисова обратилась к российской стороне с призывом принять все меры по обеспечению надлежащих условий содержания украинских граждан.
16 ноября в ООН приняли уточненный проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина", которая осуждает нарушения Россией прав человека на территории временно оккупированного ей Крыма.