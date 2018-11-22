Политика У России есть план транзита газа через территорию Украины после 2019 года - Лавров

2018-11-22 16:45 84

 

Москва не намерена прекращать транзит российского газа через территорию Украины после 2019 года, но его объемы и условия должны соответствовать рыночным. Об этом говорится в сообщении МИД Российской Федерации со ссылкой на интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова итальянскому информагентству Angi.

"Договор о транзите российского природного газа через территорию Украины истекает в будущем году. Хотел бы подчеркнуть, что российская сторона не говорила о прекращении транзита газа через Украину после 2019 года. Но его объемы и условия должны быть согласованы в рамках соответствующих переговоров на прагматичной и рыночной основе", - сказал Лавров.

Украинское руководство выступает против строительства "Северного потока-2", так как опасается потерять деньги от транзита российского газа.

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Политика

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