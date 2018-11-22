Политика Курс на НАТО и ЕС: Рада сделала шаг к изменению Конституции

2018-11-22 20:00 234

 

Верховная Рада предварительно одобрила законопроект о внесении изменений в Конституцию, которые утверждают курс Украины в ЕС и НАТО.

За указанное решение проголосовали 311 нардепов.

Законопроектом №9037 предлагается внести в Конституцию изменения в преамбулу, 3 статьи и переходные положения относительно стратегического курса Украины на обретение членства в Европейском Союзе и в НАТО.

В частности абзац пятый преамбулы после слов "гражданского согласия на земле Украины" дополнить словами "и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

Пункт 5 части первой статьи 85 предлагается изложить в следующей редакции: "определение основ внутренней и внешней политики, реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".

Статью 102 предлагают дополнить частью третьей, согласно которой "президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".

Статью 116 планируют дополнить пунктом 11 следующего содержания: "обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".

Председатель профильного комитета Руслан Князевич подтвердил, что после получения парламентом положительного заключения Конституционного суда комитет единогласно рекомендовал поддержать указанные изменения в первом чтении.

Президент Петр Порошенко, выступая на заседании Рады отметил, что указанное решение будет "серьезным и мощным месседжем партнерам Украины по обе стороны Атлантики".

"Изменения в Конституцию относительно движения в НАТО и ЕС – дополнительная гарантия от реванша пророссийских, антинатовских, антиевропейских сил. Угрозу такого реванша не хочу преувеличивать, но так же призываю его игнорировать и не недооценивать", – подчеркнул Порошенко.

По словам президента, предлагаемые изменения "силой Основного закона обяжут украинскую власть, – кто бы то ни был и все ее ветви – обеспечивать вступление Украины в Европейский Союз и НАТО".

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