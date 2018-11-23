Политика Порошенко задекларировал 60 миллионов гривен дивидендов

2018-11-24 00:05 159

 

Петр Порошенко задекларировал 60 миллионов гривен, которые в последние дни поступили на его счета как физического лица от фонда "Прайм Эссетс Капитал", который управляет активами президента.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Также поступления 50 и 10 миллионов гривен отражены в декларации главы государства.

"Увеличение задекларированных сумм не связано с ростом материального достатка. Дело в том, что дивиденды не выплачивались в течение трех лет, когда средства направлялись на благотворительность, в поддержку украинской армии и т.д.", - отметили в пресс-службе

Там заверили, что задекларированные дивиденды, поступающие теперь за целый период 2015-2018 годов, Порошенко направит на развитие государственности, идей евроатлантической интеграции, поддержку создания единой поместной православной церкви, развития украинского языка.

"На политрекламу Порошенко тратит собственные средства", - отметили в АП.

Также в Администрации президента заявили, что из указанных 60 миллионов гривен Порошенко оплатил все налоги.

"Заявленная сегодня сумма не связана с доходами от продажи "Кузни на Рыбальском", поскольку они еще не поступали на счет Петра Порошенко как физического лица. Средства от покупателя будут перечисляться юридическим лицам продавцов постепенно в течение нескольких лет. После перечисления первых траншей в качестве дивидендов на счет физического лица они будут задекларированы", - добавили в пресс-службе.

Еще по теме

Президент Порошенко обратился к евробляхерам с требованием прекратить протесты

2018-11-23 12:14 414

Порошенко подписал законы о растаможке авто, против которых протестуют евробляхеры

2018-11-23 10:04 537

«Схемы» рассказали о тайных встречах Медведчука с Порошенко

2018-11-23 09:21 417

Порошенко предложил новое название для Днепропетровской области

2018-11-21 19:00 753

Еще новости в разделе "Политика"

Порошенко задекларировал 60 миллионов гривен дивидендов

2018-11-24 00:05 159

Гройсман заявил, что Украина сможет обеспечить себя газом только к 2025 году

2018-11-23 21:36 207

Президент Порошенко обратился к евробляхерам с требованием прекратить протесты

2018-11-23 12:14 414

В Германии желающих получить статус беженца будут проверять с пристрастием

2018-11-23 11:40 885
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Порошенко задекларировал 60 миллионов гривен дивидендов 2018-11-24 00:05 159
Гройсман заявил, что Украина сможет обеспечить себя газом только к 2025 году 2018-11-23 21:36 207
Президент Порошенко обратился к евробляхерам с требованием прекратить протесты 2018-11-23 12:14 414
В Германии желающих получить статус беженца будут проверять с пристрастием 2018-11-23 11:40 885

Лента

00:05 Порошенко задекларировал 60 миллионов гривен дивидендов
видео 22:12 "Парфюмер. История одного убийцы" - Выходит сериал по мотивам культового романа Зюскинда
21:36 Гройсман заявил, что Украина сможет обеспечить себя газом только к 2025 году
20:33 Чем опасно ужинать после 18.00 - ученые экспериментально показали, как правильно питаться
19:28 Под предлогом заботы об экологии сотрудников НБУ пересадили на электромобили
18:32 В новом сериале HBO Николь Кидман столкнется с цепью чудовищных открытий
фото 17:30 В Финляндии ввели тихий час на работе - обеденный сон для сотрудников стал обязательным
фото 16:29 Полиция оштрафовала 5-летнего ребенка на самокате за превышение скорости
фото 15:46 16-летняя дочь Кейт Мосс снялась для обложки известного глянца Dazed
15:14 Глава Минздрава посоветовала есть морковку и капусту, чтобы не заболеть раком