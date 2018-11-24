Политика Путин незаконно приехал в Крым: Порошенко отреагировал

2018-11-24 12:30 63

 

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что от подобных визитов Путина Крым не станет российским

Сегодня российский президент Владимир Путин и представители руководства РФ незаконно приехали в оккупированный Крым. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Президент Украины Петр Порошенко назвал этот визит брутальным нарушением международного права и поручил Министерству иностранных дел Украины отреагировать.

"От таких визитов Крым российским не станет", - добавил Порошенко и отметил, что пока Россия продолжает нарушать международное право, санкции против нее будут сохраняться.

Президент также подчеркнул, что Украина будет добиваться очередных санкций против России за проведение фейковых выборов в оккупированных районах Донбасса.

Путин приезжал в оккупированный Крым в последний раз 4 августа - он был на вечере-открытии второго международного музыкального фестиваля "Опера в Херсонесе". В этот раз он приехал на заседание для обсуждения "стратегических задач развития России".

Еще по теме

''Крымский мост перекособочило'': Путину напророчили новое фиаско

2018-11-24 10:00 36

«Схемы» рассказали о тайных встречах Медведчука с Порошенко

2018-11-23 09:21 462

В Крыму заключенных украинцев бросили в карцер - Денисова

2018-11-21 21:30 546

У Путина отреагировали на поражение в Интерполе кандидата от РФ

2018-11-21 20:00 789

Еще новости в разделе "Политика"

Меркель сказала, через сколько лет Украина станет членом ЕС - нардеп Кононенко

2018-11-24 10:13 39

''Крымский мост перекособочило'': Путину напророчили новое фиаско

2018-11-24 10:00 36

Гройсман заявил, что Украина сможет обеспечить себя газом только к 2025 году

2018-11-23 21:36 327

Президент Порошенко обратился к евробляхерам с требованием прекратить протесты

2018-11-23 12:14 480
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Меркель сказала, через сколько лет Украина станет членом ЕС - нардеп Кононенко 2018-11-24 10:13 39
''Крымский мост перекособочило'': Путину напророчили новое фиаско 2018-11-24 10:00 36
Гройсман заявил, что Украина сможет обеспечить себя газом только к 2025 году 2018-11-23 21:36 327
Президент Порошенко обратился к евробляхерам с требованием прекратить протесты 2018-11-23 12:14 480

Лента

10:30 Синоптики прогнозируют морозы до -11 градусов
10:13 Меркель сказала, через сколько лет Украина станет членом ЕС - нардеп Кононенко
10:00 ''Крымский мост перекособочило'': Путину напророчили новое фиаско
видео 22:12 "Парфюмер. История одного убийцы" - Выходит сериал по мотивам культового романа Зюскинда
21:36 Гройсман заявил, что Украина сможет обеспечить себя газом только к 2025 году
20:33 Чем опасно ужинать после 18.00 - ученые экспериментально показали, как правильно питаться
19:28 Под предлогом заботы об экологии сотрудников НБУ пересадили на электромобили
18:32 В новом сериале HBO Николь Кидман столкнется с цепью чудовищных открытий
фото 17:30 В Финляндии ввели тихий час на работе - обеденный сон для сотрудников стал обязательным
фото 16:29 Полиция оштрафовала 5-летнего ребенка на самокате за превышение скорости