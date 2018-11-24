Политика Путин незаконно приехал в Крым: Порошенко отреагировал

2018-11-24 12:30 63

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что от подобных визитов Путина Крым не станет российским

Сегодня российский президент Владимир Путин и представители руководства РФ незаконно приехали в оккупированный Крым. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Президент Украины Петр Порошенко назвал этот визит брутальным нарушением международного права и поручил Министерству иностранных дел Украины отреагировать.

"От таких визитов Крым российским не станет", - добавил Порошенко и отметил, что пока Россия продолжает нарушать международное право, санкции против нее будут сохраняться.

Президент также подчеркнул, что Украина будет добиваться очередных санкций против России за проведение фейковых выборов в оккупированных районах Донбасса.

Путин приезжал в оккупированный Крым в последний раз 4 августа - он был на вечере-открытии второго международного музыкального фестиваля "Опера в Херсонесе". В этот раз он приехал на заседание для обсуждения "стратегических задач развития России".