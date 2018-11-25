Политика В ФСБ РФ прокомментировали таран корабля ВМС Украины

2018-11-25 12:00 576

 

В Федеральной службе безопасности РФ прокомментировали агрессивные действия своих кораблей против трех кораблей Военно-морских сил ВС Украины.

В российском ведомстве заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу, передает РБК.

В ФСБ отметили, что Украина не подала заявки на проход через Керченский пролив. "Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей", - добавили в ФСБ.

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Украинские военные отметили, что о плановом переходе было заранее проинформировано.

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