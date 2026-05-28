Спорт Вольфсбург вперше в своїй історії залишив Бундеслігу та отримав прикре пониження в класі

2026-05-28 08:26

Німецький Вольфсбург вперше в історії клубу залишив вищий ешелон чемпіонату Німеччини.

Зазначається, що в стикових матчах за право виступати в Бундеслізі "вовки" в першому матчі з Падерборном зіграли внічию 0:0, а в другому, в додатковий час, зазнали поразки з рахунком 1:2, що призвело до їхнього пониження в класі.

Падерборн, у свою чергу, здобув право грати в Бундеслізі. Востаннє команда виступала у вищому дивізіоні в сезоні 2019/20, але одразу після цього вилетіла.

Вольфсбург вилетів з елітного дивізіону вперше за всю історію клубу. "Вовки" дебютували в Бундеслізі в 1997 році і протягом 29 років залишалися постійними учасниками вищого рівня.

У сезоні 2008/09 Вольфсбург здобув титул чемпіона Німеччини, а в 2015 році виграв Кубок і Суперкубок країни.