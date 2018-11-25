Политика Россияне задержали три украинских корабля, 2 моряка ранены

2018-11-25 22:15 192

Российские службы задержали три судна из состава корабельной группы Военно-Морских Сил ВС Украины.

Об этом вечером 25 ноября сообщили на "Украинском милитарном портале" Минобороны Украины.

"2 МБАКа и рейдовый буксир задержан россиянами", - говорится в сообщении.

В пресс-центре командования ВМС ВС Украины позже уточнили, что малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" поражены огнем противника и потеряли ход.

"Рейдовый буксир "Яны Капу" также принужден к остановке. Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация о двух раненых украинских военных моряках", - сообщили в ВМС.