Российские службы задержали три судна из состава корабельной группы Военно-Морских Сил ВС Украины.
Об этом вечером 25 ноября сообщили на "Украинском милитарном портале" Минобороны Украины.
"2 МБАКа и рейдовый буксир задержан россиянами", - говорится в сообщении.
В пресс-центре командования ВМС ВС Украины позже уточнили, что малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" поражены огнем противника и потеряли ход.
"Рейдовый буксир "Яны Капу" также принужден к остановке. Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация о двух раненых украинских военных моряках", - сообщили в ВМС.