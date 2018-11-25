Политика Из-за эскалации военного конфликта на Азове Порошенко может ввести военное положение и отменить выборы

2018-11-25 22:36 303

 

Президент Украины Петр Порошенко созвал военный кабинет из-за ситуации на Азовском море, которая сложилась из-за действий России.

Главный вопрос - введение военного положения из-за эскалации военного конфликта России с Украиной.

Нападение российских военных на корабли Военно-морских сил Украины является ничем другим, кроме акта военной агрессии, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

По итогам заседания военного кабинета, которое созвал президент Украины Петр Порошенко в связи с ситуацией в Керченском проливе, предложено созвать заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины для объявления военного положения.

"Заслушав доклад начальника Генштаба ВСУ и министра обороны о событиях в районе Керченского пролива, военный кабинет констатировал, что нападение российских военных на корабли военно-морских сил является ничем другим, кроме акта военной агрессии. Предложено провести заседание СНБО для объявления правового режима военного положения. Заседание пройдет сегодня в 00.00", – сообщил Турчинов.

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