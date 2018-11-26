Политика "Немедленно освободить суда": Канада осудила агрессию РФ в Азове

2018-11-26 09:00 189

 

Канада призвала Россию немедленно освободить украинские захваченные суда и обеспечить свободный проход

Канада осуждает российские агрессивные действия против украинских кораблей, которые направлялись в Мариуполь через Керченский пролив. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд в Twitter.

"Канада осуждает российскую агрессию в отношении Украины в Керченском проливе. Мы призываем Россию немедленно снизить (напряжение, - ред.), освободить захваченные суда и обеспечить свободный проход. Канада неизменно поддерживает суверенитет Украины", - говорится в заявлении главы МИД Канады.

25 ноября около Керческого пролива корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яни Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Группу ВМС Украины не пропустили в Азовское море.

Вечером российские корабли атаковали украинские, которые возвращались в Одессу. Ранены шестеро моряков, катера утратили ход. Вместе с буксиром их захватили и буксируют в РФ.

Командование ВМСУ заранее сообщало о рейде группы в Мариуполь. РФ утверждает, что уведомлений не было, и нападение объясняют "защитой госграницы".

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