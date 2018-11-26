Политика В СНБО сделали тревожное заявлени об армии РФ у границ Украины

2018-11-26 10:01 171

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что вдоль сухопутных границ Украины с Россией подразделения вооруженных сил страны-агрессора ведут интенсивную подготовку, возможно - к вторжению в Украину.

Данное заявление он сделал во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве.

Турчинов отметил, что Кремль ведет против Украины необъявленную войну, однако сегодня Москва впервые атаковала украинские войска, не маскируя себя разнообразными бандами - "добровольцами" или какими-нибудь "ополченцами".

При этом, отметил он, раньше Россия старалась скрывать свои действия, распевая мантры "Их там нет" и используя, в частности, в рядах террористов Донбасса своих военных без опознавательных знаков.

"Мы видим, что сегодня военные подразделения Вооруженных сил, ФСБ РФ атаковали наши ВМС, причем вели огонь на поражение. Именно поэтому мы говорим об опасности не только провокаций в Черном и Азовском морях, но и на суше. Мы видим ту активную подготовку военных подразделений РФ, которая происходит вдоль наших северных, восточных и южных границ", - заявил Турчинов.

Поэтому, подчеркнул он, Украине сейчас необходимо введение военного положения.