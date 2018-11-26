Политика России не интересно мирное урегулирование - соратник Меркель

2018-11-26 16:00 279

Глава комитета Бундестага по вопросам внешней политики Норберт Реттген после тарана на Черном море выразил мнение, что РФ не хочет мирного процесса

Атака российских оккупантов на украинские корабли в Черном море демонстрирует нежелание Кремля идти на мирное урегулирование с Украиной. Об этом у себя в Twitter заявил глава комитета Бундестага по вопросам внешней политики Норберт Реттген от правящей коалиции.

"Да, к сожалению. Эта эскалация - доказательство, что Россия, похоже, не заинтересована в каких-либо итогах переговорного процесса по Украине", - написал он вчера еще до того, как оккупанты обстреляли и захватили судна.

Реттген едва ли не единственный из немецких политиков отреагировал на ситуацию в Черном море. После обстрела и захвата кораблей ВМС руководство ФРГ пока не реагировало никакими заявлениями.

Еще до начала эскалации в Керченском проливе, 24 ноября, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия во время членства в Совбезе ООН в последующие два года будет ставить вопрос о миротворческой миссии в Донбассе. Deutsche Welle цитирует главу МИД ФРГ: "Несмотря на все сложности, мы не имеем права не испытать все средства, чтобы предоставить мирному процессу новые импульсы".

Тем не менее, Маас считает новый российской газопровод Северный поток-2 "экономическим проектом", так как Берлин "хочет нашу энергетическую безопасность поставить на широкую основу".

"Конечно, при этом мы политически будем учитывать то, чтобы в будущем транзит газа Украина не прекратился", - подчеркнул глава МИД Германии.

В комментарии изданию Deutschlandfunk министр по делам Европы в МИД ФРГ Майкл Рот заявил, что РФ должна обеспечить доступ к Азовскому морю, потому что ранее "взяла на себя это обязательство".

Днем 25 ноября 2018 года южнее Крымского моста корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яни Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены шестеро моряков, катера утратили ход, их вместе с буксиром тянут в Керчь.