Пресс-секретарь Путина сказал, что речь идет «об очень опасной провокации, поэтому она требует особого внимания и особого разбирательства».
В Кремле заявили, что министерство иностранных дел РФ готовит «развернутое заявление» после атаки на украинские военные корабли.
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Готовится развернутое заявление МИД РФ», - сказал он.
По его словам, речь идет «об очень опасной провокации, поэтому она требует особого внимания и особого разбирательства». «Вопрос сегодня будет рассматриваться в Совбезе ООН по инициативе России», - добавил Песков.