Политика У Путина прокомментировали атаку на украинские военные корабли

2018-11-26 15:00 405

 

Пресс-секретарь Путина сказал, что речь идет «об очень опасной провокации, поэтому она требует особого внимания и особого разбирательства».

В Кремле заявили, что министерство иностранных дел РФ готовит «развернутое заявление» после атаки на украинские военные корабли.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Готовится развернутое заявление МИД РФ», - сказал он.

По его словам, речь идет «об очень опасной провокации, поэтому она требует особого внимания и особого разбирательства». «Вопрос сегодня будет рассматриваться в Совбезе ООН по инициативе России», - добавил Песков.

 

 

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