Политика Порошенко поручил Генштабу провести частичную мобилизацию

2018-11-26 15:45 237

 

Президент Петр Порошенко в рамках указа о введении военного положения поручил Генеральному штабу Вооруженных сил организовать мероприятия частичной мобилизации, организовать и провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объемах.

Об этом говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы государства.

Также Порошенко поручил ГШ организовать противовоздушную оборону с целью прикрытия важных государственных объектов, промышленных районов, административных центров государства и группировок войск (сил) от ударов с воздуха.

Также на рассмотрение СНБО поручено внести предложения относительно привлечения других военных формирований и правоохранительных органов к осуществлению мероприятий правового режима военного положения.

Ранее сообщалось, что введение военного положения в Украине не помешает поставке оружия из-за рубежа.

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