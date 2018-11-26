Политика Порошенко поручил Генштабу провести частичную мобилизацию

2018-11-26 15:45 237

Президент Петр Порошенко в рамках указа о введении военного положения поручил Генеральному штабу Вооруженных сил организовать мероприятия частичной мобилизации, организовать и провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объемах.

Об этом говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы государства.

Также Порошенко поручил ГШ организовать противовоздушную оборону с целью прикрытия важных государственных объектов, промышленных районов, административных центров государства и группировок войск (сил) от ударов с воздуха.

Также на рассмотрение СНБО поручено внести предложения относительно привлечения других военных формирований и правоохранительных органов к осуществлению мероприятий правового режима военного положения.

Ранее сообщалось, что введение военного положения в Украине не помешает поставке оружия из-за рубежа.