Политика Сегодня в Стамбуле определят точную дату проведения объединительного собора в Украине

2018-11-27 13:16 162

Сегодня в Стамбуле состоится заседание Священного Синода Вселенского патриархата, на котором ожидается определение даты проведения объединительного собора в Украине и обсуждение текста Томоса.

"Этот процесс – обсуждение текста Томоса – является привычной процедурой. Он происходит без особой огласки и внимания. Кроме того, на Синоде будут рассматривать другие вопросы, не связанные с Украиной", – отметили в пресс-службе Вселенского патриархата.

Не исключено, что на нынешнем Синоде и будет утвержден текст Томоса, сообщает Укринформ.

Сейчас члены Синода готовятся к началу заседания, которое продлится три дня.

Тем временем, отправленный в Стамбул, представитель президента Украины Ростислав Павленко провел встречу с Вселенским патриархом Варфоломеем, на которой обсудили окончательные шаги к предоставлению Томоса.

"По поручению президента Украины нахожусь в Стамбуле, где 27-29 ноября проходит Святой и Священный Синод Вселенского патриархата. Вчера был принят Вселенским патриархом Варфоломеем. У нас была длительная, теплая беседа о событиях в Украине и об окончательных шагах к предоставлению Томоса об автокефалии (полной независимости) Православной церкви в Украине - согласно уже принятых решений Синода", - сообщил Павленко в Facebook.

Напомним, что 11 октября Константинополь приступил к предоставлению автокефалии церкви в Украине. А в начале ноября президент Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.