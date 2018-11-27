Политика Военное положение: россиян перестали впускать в Украину, возвращают в аэропорт Минска

2018-11-27 16:27 477

Авиарейсами из Киева в Минск возвращено около пятидесяти российских граждан, которым отказано во въезде на территорию Украины.

"С утра понедельника в аэропорт Минска вернулись из Киева 47 граждан России, которые сообщили, что им отказано во въезде в Украину. Вчера вернулись 12 человек, остальные - сегодня", - сообщил представитель Госпогранкомитета (ГПК) Беларуси Антон Бычковский, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, пограничные службы Украины не информировали белорусскую сторону о каких-либо изменениях порядка пересечения границы Украины иностранными гражданами, в том числе следующими с территории Беларуси.

Представитель ГПК Беларуси напомнил, что возврат или непропуск на свою территорию иностранных граждан является компетенцией и правом пограничных органов любой страны.

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Бычковский отметил, что в наземных пунктах пропуска (автомобильный и железнодорожный транспорт) "фактов групповых возвратов граждан России на территорию Беларуси в настоящий момент не фиксируется".

Представитель ГПК Беларуси также подчеркнул, что "белорусская сторона не производила дополнительных мер по усилению пограничного режима на границе с Украиной".

Отметим, ранее в Госпогранслужбе Украины предложили ограничить въезд в Украину для некоторых категорий россиян в связи с введением военного положения.