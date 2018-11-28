Политика США призвали европейцев отказаться от «Северного потока-2»

2018-11-28 17:13 138

США призывают европейские страны отказаться от строительства газопровода Северный поток-2 после нападения России на Украину в Черном море. Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт.

По ее словам, своим участием в строительстве газопровода европейские страны поддерживают правительство России, передает Лига.

"Мы хотели бы увидеть, чтобы европейские союзники больше помогали Украине. Правительство США выбрало очень твердую позицию в своей поддержке Украины. Мы хотели бы увидеть, чтобы другие страны также больше делали. Это то, что закреплено в нашей Национальной стратегии безопасности - поощрять другие страны помогать друг другу во всем мире для того, чтобы США не занимались этими вопросами самостоятельно", - сказала Нойерт.

Ранее Верховная Рада обратилась к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, ПА НАТО, ПА ОБСЕ, ПА ГУАМ и парламентам стран мира, заявив, что реализация проекта Северный поток-2 представляет угрозу для безопасности в Европе.

9 ноября Министр энергетики США Рик Перри не исключил введение санкций против европейских компаний-партнеров Газпрома по строительству газопровода.

Северный поток-2 - проект газопровода из РФ в ФРГ в обход Украины через Балтийское море. 51% акций принадлежит Газпрому. РФ хочет построить две нитки газопровода (до 55 млрд куб. м газа в год). Брюссель и Берлин обещают гарантировать транзит газа через Украину даже после строительства СП-2. Российский президент Владимир Путин заявил, что проекту противостоят в Европе из-за того, что США якобы хотят сами экспортировать газ в Европу. Партнерами Газпрома по проекту являются компании Royal Dutch Shell Plc (Британская компания), Wintershall AG (германская), Uniper SE (тоже германская компания), OMV AG (австрийская) и Engie SA (французская).

8 октября в Германии начали активно укладывать трубы Северного потока-2.