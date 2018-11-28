Политика У Путина объяснили отказ поговорить с Порошенко

2018-11-28 17:16 171

 

При подготовке такого рода контактов оценивается целый ряд факторов, поэтому разговор не состоялся, пояснил помощник Путина.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в среду, 28 ноября, подтвердил запрос со стороны Украины на проведение телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко, сообщает ТАСС.

"Могу вам сказать, что запрос был, но разговор не состоялся этот", - сказал представитель Кремля, уточнив при этом, что запрос был сделан украинской стороной.

Ушаков пояснил, что при подготовке такого рода контактов оценивается целый ряд факторов, в частности, совместимость графиков для такого разговора, а также делается анализ целей, которые та или иная сторона ставит перед таким разговором.

"С учетом этого запрос был, а разговора не было", - заключил Ушаков.

Накануне Порошенко заявил, что после инцидента в Керченском проливе хотел поговорить об освобождении украинских моряков и судов с Путиным, но в Москве не ответили.

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