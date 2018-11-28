Политика Путин прокомментировал нападение РФ на украинские корабли

2018-11-28 17:36 153

Президент РФ Владимир Путин обвинил Украину в вооруженном столкновении, которое произошло возле Керченского пролива 25 ноября 2018 года.

Об этом пишет «Интерфакс«.

«Что касается инцидента на Черном море: это провокация, безусловно, которая организована действующей властью, в том числе президентом действующим, в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года», — сказал Путин, выступая на инвестфоруме «Россия зовет!».

«Небольшой инцидент в Черном море, и ввели военное положение. Ну явно это делается в преддверии президентских выборов. Абсолютно очевидный факт», — сказал президент России.

Путин утверждает, что украинские корабли вошли в территориальные воды России в том месте, где они «таковыми являлись до присоединения Крыма к Российской Федерации» и «не отвечали вообще на запросы нашей пограничной службы».

«На предложения взять лоцмана — им все равно после нарушения нашей границы предложили взять лоцмана — молчание, вообще никак не отвечают», — добавил президент РФ.

Он также оправдал действия российских пограничников, открывших огонь на поражение по украинским кораблям.

«А как должны действовать пограничники? Военные суда вторглись в территориальные воды Российской Федерации и не отвечают, непонятно, что они собираются делать. Как они должны действовать? Если бы они действовали иначе, их всех нужно было бы отдать под суд. Они выполнили свой воинский долг, приказ», — сказал Путин.