Политика Киберкоалиция: НАТО проводит крупнейшие в истории учения по отражению кибератак

2018-11-30 08:29 93

НАТО проводит в эстонском городе Тарту учения по отражению кибератак под названием "Киберкоалиция".

В Альянсе данные учения называют "одними из крупнейших в мире", в них принимают участие около 700 IT-специалистов и программистов - не только военные, но и представители деловых кругов, разработчики программного обеспечения, производители техники и информационные гиганты.

Как сообщает пресс-службу альянса, учения "Киберкоалиция" направлены на подготовку специалистов по киберзащите из стран Североатлантического альянса и проверку их способностей обеспечивать защиту как информационных сетей НАТО, так и их родных стран.

В ходе учений специалистами отрабатывается отражение хакерских атак и проведение военных операций в киберпространстве против возможного противника.