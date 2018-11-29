Политика ЕС потребовал от Москвы открыть свободный проход Керченским проливом для Украины

2018-11-29 12:15 141

Совет ЕС принял декларацию о ситуации в Азовском море и Керченском проливе, в которой выразил серьезные опасения и сообщил о полной поддержке суверенитета Украины.

В документе говорится, что ЕС выражает свое "самое серьезное" беспокойство из-за роста напряжения в Азовском море.

"Мы смущаемся этим применением силы Россией, которая на фоне растущей милитаризации в этом районе является неприемлемой", – сообщает пресс-служба Совета ЕС

В Евросоюзе ожидают, что РФ обеспечит беспрепятственный и свободный проход Керченским проливом в Азовское море и обратно, что предусмотрено международными правилами.

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"Мы призываем всех к предельной сдержанности немедленно дестабилизировать ситуацию. В этом контексте мы также настоятельно призываем Россию освободить захваченные суда, их экипаж и оборудование безоговорочно и безотлагательно", – говорится в декларации.

Также в ЕС сообщили, что незаконная аннексия Крыма в 2014 году остается вызовом для международной безопасности, что имеет серьезные последствия для международного правопорядка.

"Мы подтверждаем наше осуждение этого нарушения международного права. Строительство Керченского моста является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины", – заявляют в ЕС.

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"Европейский союз вновь заявляет о своей полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Европейский союз не признает и не признает незаконное присоединение Крымского полуострова Россией. Европейский союз будет продолжать внимательно следить за ситуацией и намерен действовать должным образом в тесной координации со своими международными партнерами", – подчеркнули в Совете ЕС.

Напомним, 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих. Под арестом оказались 24 моряка.