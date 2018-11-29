Детали Азовский конфликт: Эрдоган решил стать посредником между Порошенко и Путиным

2018-11-30 15:00 456

Турецкий лидер провел телефонные беседы с президентом Украины и диктатором РФ 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в телефонной беседе с Путиным обсуждал вопрос посреднической роли Турции в деле урегулирования конфликта РФ и Украины в Черном море.

"В ходе беседы с Путиным этот вопрос (инцидента в Керченском проливе) обсуждался, в том числе обсуждался и вопрос о нашей роли как посредника", – сообщил он журналистам в аэропорту перед отлетом на саммит G20.

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Эрдоган отметил, что обсуждение проблемы планируется продолжить на встрече на полях саммита, сообщает Интерфакс.

Ранее сообщалось о телефонном разговоре Эрдогана и Порошенко. Лидеры обсудили ситуацию в районе Керченского пролива, а также введение военного положения в Украине. 

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