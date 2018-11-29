Политика Массовый выезд украинских заробитчан стал угрозой для экономики Польши

2018-11-30 21:36 318

Влиятельное польское издание Rzeczpospolita сообщает об опасениях официальной Варшавы по поводу ощутимого оттока украинских заробитчан в страны Западной Европы.

Польская экономика, которая быстро развивается, нуждается в рабочей силе, которую составляют именно украинцы и на которых она сейчас опирается. Отток трудовых мигрантов (дешевой рабсилы) неминуемо ведет к кризису.

Украинцы также помогли решить кадровые проблемы в Чехии и Словакии, однако спрос продолжает расти. По данным ООН, с 2015 года из Украины выехали 7% рабочей силы. В ближайшие годы такая трудовая миграция может подорвать стабильность цен и экономического роста в Украине.

Отмечается, что украинские заробитчане стали мощной опорой рынка труда в Польше. Однако, по словам аналитиков PKO BP, потенциал миграции из Украины постепенно себя исчерпывает. А те мигранты, которые уже работают в Польше, начинают присматриваться к Западу и планировать ехать работать в Германию и другие страны ЕС. Согласно оценкам Work Service, из Польши могут уехать до 59% украинских заробитчан.

"Это большая угроза для польской экономики. Через 2-3 месяца нехватка кадров может вырасти с 165 тысяч до полумиллиона человек", - заявил президент фирмы Personnel Service Кшиштоф Инглет.

По его словам, это может вылиться в огромное давление и приведет к спаду конкурентоспособности польских компаний.

"В Германии они смогут законно заработать значительно больше. Польша не будет для них такой привлекательной. Работников из Украины уже сейчас отбирают у нас Чехия, Словакия и Венгрия. Эти страны решили проблемы с трудоустройством и предлагают лучшие условия труда", - отмечает глава компании Work Service Павел Вольневич.

К слову, с 2019 года минимальная зарплата в Польше составит более 520 евро, что привлекает множество трудовых мигрантов из Украины.