Мир От неизлечимой болезни умер создатель мультсериала Губка Боб Квадратные Штаны

2018-11-30 16:51 84

Создатель популярного мультипликационного сериала Губка Боб Квадратные Штаны (SpongeBob SquarePants) Стивен Хилленберг скончался в возрасте 57 лет. 

Как сообщает Variety, Хилленбург причиной его смерти стал боковой амиотрофический склероз – заболевание, поражающее клетки мозга, диагностированное у аниматора в марте прошлого года.

Ранее Стивен Хилленберг рассказал о своей смертельной болезни. Тогда он заявил, что будет заниматься анимацией так долго, как будет позволять его здоровье.

Боковой амиотрофический склероз (БАС) – неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, последствием которой является паралич и последующая атрофия мышц.

Напомним, Губка Боб Квадратные Штаны – американский мультипликационный сериал, вышедший на экраны в 1999 году и насчитывающий 12 сезонов. За время своего существования мультсериал завоевал четыре премии Emmy, две детских премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA Children's Awards) и ряд других наград.

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