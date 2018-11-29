Политика Google ввел новые требования к политической рекламе, обязал раскрывать заказчика

2018-11-30 17:30 195

В рамках борьбы с фейковых новостями и для большей прозрачности интернет-гигант Google ужесточил требования к политической рекламе в Евросоюзе. 

Так, накануне выборов в Европарламент парламент, которые состоятся в следующем году, Google сделал обязательной информацию о компании или физическом лице, которое оплатило рекламу, если в ней упоминается политическая партия, ее кандидаты или действующие представители.

Перед тем, как оплачивать рекламу, потенциальный рекламодатель должен получить утверждение соответствующей заявки администрацией интернет-ресурса.

Также Google намерен представить информацию о рекламодателях политической рекламы, о том, на кого была рассчитана реклама и сколько за нее было уплачено.

Аналогичные изменения Google ввела в этом году для политической рекламы в США. Facebook также в этом году представил собственную аналогичную систему для США, Бразилии и Великобритании.

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