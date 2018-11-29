Политика Мобилизация из-за военного положения: кого и когда могут призвать

2018-11-29 16:28 249

Агрессию России против Украины нарастает, в стране введение военного положения, грозит ли в связи с этим украинцам масштабная мобилизация?

25 ноября Россия совершила очередной акт военной агрессии против Украины. Во время планового перехода из порта Одессы в порт Мариуполя в Азовском море буксир ВМС ВСУ был протаранен пограничным кораблем РФ. После чего российский спецназ обстрелял украинские судна, захватив три судна. 24 украинских моряком стали военнопленными, среди них есть раненые.

В связи с вопиющим инцидентом президент Петр Порошенко издал указ о введении военного положения на территории Украины.

За введение военного положения в Украине Верховная Рада проголосовала на внеочередном заседании 26 ноября. Так Украина отреагировала на нападение россиян на украинские корабли

Таким образом, военное положение введено в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской, Винницкой областях и внутренних водах Керченской акватории сроком на 30 дней, с 14:00 26 ноября до 14:00 26 декабря 2018 года. В связи с этим многих граждан интересует вопрос о том, будет ли всеобщая мобилизация?

Будет ли всеобщая мобилизация?

Согласно указу президента Петра Порошенко от 26 ноября, Министерству обороны Украины и Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины поручается безотлагательно в установленном порядке уточнить мобилизационный план Вооруженных Сил Украины, в частности объемы призыва резервистов оперативного резерва первой очереди.

А также предусмотреть меры частичной мобилизации, организовать и провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объемах. Это означает, что полномасштабной мобилизации в Украине ожидать не стоит. А вот частичная мобилизация может быть объявлена президентом Украины в сроки и в объемах согласно угрозам национальной безопасности Украины. Для этого нужно будет издавать совершенно новый указ, который определит, сколько людей нужно мобилизовать и на какое время.

Что такое частичная мобилизация?

В случае проведения частичной мобилизации в первую очередь будут призываться резервисты первой очереди. Это люди, которые прошли военную подготовку и имеют боевой опыт. При необходимости, они будут призываться и комплектовать боевые части, где уже проходили службу.

Оперативный резерв І очереди – это уже опытные воины, которые точно знают, что им нужно делать.

Это – резерв органов управления, воинских частей, подразделений ВСУ, других военных формирований (правоохранительных органов специального назначения, Госспецтрансслужбы, Госспецсвязи), включающий резервистов и военнообязанных (преимущественно с опытом участия в антитеррористической операции), предназначенных для комплектования вооруженных сил и других военных формирований, прибывающих для выполнения обязанностей службы по вызову их командиров как в мирное время, так и в особый период.

Помимо первой очереди, существует вторая, которая состоит также из бывших военных. Резерв второй очереди предназначен для комплектования воинских частей стратегического резерва и командных должностей воинских частей территориальной обороны.

Что будут делать резервисты?

Министерство обороны Украины имеет целью вскоре провести сборы резервистов первой очереди – лиц до 40 лет, которые прошли соответствующую боевую подготовку.

"С резервистами будут проведены соответствующие сборы. В отдельных бригадах территориальной обороны, возможно, будут проведены занятия более широкого плана. Что важно, со всеми бригадами территориальной обороны будут проведены соответствующие занятия. Если человек прибудет на эти сборы, он получит финансовое возмещение. То есть будут выплачиваться соответствующие деньги. Если бы они были в мобилизации, они бы получали деньги как контрактники. А так – от 3 до 5 тысяч гривен дополнительной оплаты они будут получать в зависимости от той должности, на которую пришли", – сказал заместитель министра обороны.

Что с регионами, где введено военное положение?

Полная мобилизация в отдельных регионах Украины также не предусматривается. Например в Харьковской области уточнили, что в настоящее время работа военных комиссариатов проводится в плановом режиме.

Уточняются учетные данные военнообязанных оперативного резерва первой очереди и оперативного резерва второй очереди.

В военкоматы никто не вызывается. Не собираются мобилизовывать народ также в Донецкой и Луганской областях. Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак сообщил, что все боевые части полностью укомплектованы личным составом.

"На сегодняшний день все части, которые принимают участие в ООС, приведены в боевую готовность. У нас укомплектованы почти все боевые части, потому насущной необходимости проводить мобилизацию нет. Но у нас есть так называемый резерв первой очереди, это люди, которые имеют боевой опыт, их около 200 тыс., и сейчас по ним проводится работа. Поэтому в случае необходимости мы можем достаточно быстро это резерв поднять", – заявил он.

Готовы ли украинские военкоматы?

В полной мере. В отличие от 2014 года сейчас в Украине все точно знают, что им нужно делать, алгоритм и сценарии действий проработаны всеми силовыми ведомствами.

Вооруженные силы Украины приведены в боевую готовность на полную. Все подразделения Министерства внутренних дел переведены на усиленную службу. В Государственной пограничной службе сообщили, что все подразделения, особенно те, которые реализуют морскую охрану, переведены на усиленный режим несения службы по всей области украинской границы.