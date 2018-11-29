Политика Фейгин объяснил, зачем Путину пленные украинские моряки

2018-11-29 16:48 213

 

Россия пыталась отвлечь внимание от украинских политзаключенных захватом в пленх украинских моряков. Такое мнение выразил российский правозащитник Марк Фейгин, пишет Обозреватель.

По совам адвоката, теперь российская сторона будет на переговорах предлагать обменять именно этих 24 человека. То есть, теперь все внимание мировой общественности будет приковано к военнопленным.

"Но я думаю, что эта история рано или поздно решится. Другое дело, что она явно затягивается. Начаты судебные и процессуальные процедуры по открытию дела, с предъявления обвинения, избрания меры пресечения - это бесспорно свидетельствует о том, что Москва решила пойти по длинному сценарию", - заявил Фейгин.

Вместе с тем он напомнил, что Украина настаивает на применении к захваченным морякам Женевской конвенции и признании их военнопленными. В этом случае будут задействованы совсем другие юридические процедуры: становится возможным обмен, подключается в дело "Красный крест" и т.д.

"Но Россия их военнопленными не признает. Кремль будет утверждать, что поскольку Россия не находится в вооруженном конфликте с Украиной и таким образом не признает своего статуса как страны-агрессора, то соответственно и признавать их военнопленными она не будет", - пояснил правозащитник.

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