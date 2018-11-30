Политика СБУ проводит обыски у предстоятеля Киево-Печерской лавры Павла

2018-11-30 10:41 204

Сегодня бойцы СБУ нагрянли с обыском к предстоятелю Киево-Печерской лавры Павлу.

Как сообщила "Українським новинам"спикер СБУ Елена Гитлянская, обыск проводится по месту проживания Павла, а также в помещениях самой Лавры в рамках расследования дела по факту разжигания межрелигиозной вражды по статьей 161 Уголовного кодекса.

Отметим, 29 ноября, комментируя проверку святынь в Лавре митрополит Павел заявил: "Не удивлюсь, если будут обыски и притеснения".

Накануне стало известно, что Министерство культуры начало проверку святынь, находящихся в Киево-Печерской лавре.