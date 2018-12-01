Политика Волкер призвал ЕС рассмотреть ужесточение санкций против России

2018-12-01 08:36 96

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США и ЕС должны рассмотреть возможность усиления санкций против России из-за инцидента, который произошел в Керченском проливе.

Об этом он сказал в интервью Suddeutsche Zeitung.

"После агрессии РФ в Керченском проливе отношения с Москвой находятся на новом уровне. Президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, а европейцы и американцы должны рассмотреть дальнейшие санкции", - подчеркнул Волкер.

Также дипломат заявил, что "РФ должна освободить украинских моряков и корабли".

Кроме этого, Волкер сказал, что не верит в то, что первоначальной целью введения военного положения было желание президента Украины Петра Порошенко перенести выборы.

"Насколько я могу судить, военное положение не помешает демократическим правам украинцев", - отметил он.

Как сообщалось, президент Европейского совета Дональд Туск уверен в продолжении санкций против Российской Федерации в следующем месяце.

Речь идет о продлении санкций, введенных за агрессию России на Донбассе и оккупацию Крыма в 2014 году. Они не связаны с последними событиями в Азовском море.

Ранее сообщалось, что ЕС добавит в санкционный список девять человек, причастных к проведению фейковых выборов на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

В то же время в ЕС подтвердили, что обсуждают возможность введения новых санкций против России в связи с эскалацией ситуации в Азовском море.

31 июля Совет ЕС ввел санкции против 6 компаний, причастных к незаконному строительству моста через Керченский пролив в оккупированный Россией Крым.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

Задержанных украинских моряков доставили в оккупированный Россией Крым и уже арестовали по подозрению в "нарушении российских границ".