Политика В Европарламенте призвали ввести новые санкции против России

2018-12-01 09:25 153

 

97 депутатов Европарламента призвали Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини и правительства государств Евросоюза ввести санкции против России из-за атаки на украинские корабли у Керченского пролива.

Об этом сообщает миссия Украины в ЕС на своей странице в Facebook.

В письме отмечается, что 25 ноября российский корабль препятствовал трем украинским военным кораблям пройти через Керченский пролив. Впоследствии Россия атаковала украинские суда и захватила экипаж в плен.

«Этот инцидент не единичный и стоит рядом с незаконной аннексией Крыма, финансовой и военной поддержкой боевых действий в Донецке и Луганске, а также поддержкой и признанием незаконных выборов на этих территориях и строительство моста через Керченский пролив», — говорится в письме.

По мнению европарламентариев, события у Керченского пролива должны рассматриваться как часть более широкой стратегии эскалации и разжигания напряженности между Россией и Украиной, вопиющего и провокационного нарушения международных правил и соглашений и прямой угрозы нашему собственному миру и безопасности.

«Агрессия Путина не может оставаться без ответа. Мы, члены Европарламента, призываем Верховного представителя Могерини и всех лидеров европейского правительства наложить целевые санкции против РФ. Европа не может позволить себе игнорировать это, пока президент Путин медленно, но неуклонно меняет основы международного порядка «, — говорится в письме.

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