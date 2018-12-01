Политика Порошенко высказался о дате Объединительного собора

2018-12-01 09:26 174

 

Президент Петр Порошенко допускает, что Объединительный собор, на котором изберут предстоятеля автокефальной православной церкви Украины, состоится в ближайшее время.

Об этом он заявил на Хмельнитчине в рамках участия в заседании Регионального совета развития области.

В частности, глава государства напомнил, что дату этого Собора объявит Вселенский патриарх, но допустил, что он состоится вскоре.

«Могу сказать, что он будет в середине декабря, а может, и в первой половине декабря. Участники Собора изберут предстоятеля независимой автокефальной поместной православной, и главное — украинской церкви», — сказал Порошенко и подчеркнул, что предстоятелю церкви будет вручен Томос – «грамоту о нашей духовной независимости».

Президент выразил надежду, что украинские иерархи православных церквей «хорошо осознают ответственность, которая лежит на них» накануне Объединительного собора украинского православия.

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