Политика Порошенко: Россия продолжает ползучую аннексию Украины

2018-12-02 12:00 282

 

Россия продолжает аннексировать Украину, а российские военные перестали скрывать свое пребывание на оккупированных территориях Украины.

Об этом президент Петр Порошенко заявил в интервью итальянской ежедневной газете Corriere della Sera, сообщает Укринформ.

"Впервые после нападений в 2014 году российские солдаты больше не прячутся, они действуют при свете дня на наших оккупированных ими территориях, они продолжают ползучую аннексию Украины с четкой целью уничтожения всей нашей государственной структуры. Нет никаких доказательств моей запланированной попытки использовать кризис для избирательных целей", - заявил он.

"Украинский суверенитет и территориальная целостность поставлены на карту. Единственное возможное решение состоит в том, что Путин уходит с наших территорий и, наконец, оставляет нас в покое", - подчеркнул Порошенко.

Он подчеркнул, что Россия продолжает усиливать напряжение и наращивать вооружение у границ нашей страны.

"У россиян наготове сотни самолетов и танков рядом с нашими границами. Наши требования хорошо известны, мы сформулировали их вместе с Францией и Германией. Мы требуем соблюдения Минских соглашений, чтобы обеспечить беспрекословное прекращении огня. Мы требуем, чтобы "голубые каски" ООН взяли на себя функцию миротворческих сил в незаконно оккупированных регионах. Мы требуем освобождения наших заключенных. К сожалению, вместо предоставления положительных ответов на наши законные запросы, Москва решила усилить напряжение", - отметил Порошенко.

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