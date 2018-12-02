Политика Россия создает на границе новые проблемы для украинцев

2018-12-02 13:30 489

 

Российские пограничники без объяснения причин не пропускают украинцев на территорию Российской Федерации.

Об этом рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

«В течение вчерашнего дня российская сторона не пропустила около 40 наших сограждан, а в целом за последние 3 дня это число достигает 110 человек. При этом Украина, когда отказывает иностранцам в праве въезда в Украину, четко объясняет почему, и выдает карточку отказа. В то же время россияне без объяснения причин отказывают нашим согражданам и никаких документов не предоставляют», — заявил представитель пограничников.

В то же время, Украина не пропустила 99 россиян, которые не смогли подтвердить цель своей поездки или не имели необходимых документов, либо же нарушали сроки пребывания на территории нашего государства. «Вместе с тем в направлении Украины пересекли границу более 780 россиян», — рассказал Демченко.

Ранее в МИД РФ рассказали, что Россия не будет запрещать въезд украинцам в ответ на аналогичный запрет Украины, ведь это приведет «к коллапсу».

Напомним, что в связи с военным положением, вызванным захватом Россией украинских военных и кораблей в Черном море, Украина запретила въезд российским мужчинам от 16 до 60 лет. Однако, украинские пограничники рассказали об исключениях из правил для граждан РФ. Украина также ограничила въезд иностранцев в ОРДЛО.

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