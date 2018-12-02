Политика На Азове необходим международный контингент – МИД

2018-12-02 15:00 267

 

В украинском МИДе считают, что международное сообщество должно рассматривать агрессию России в Черном море как сигнал всему миру.

Для обеспечения безопасности судоходства Украине необходимы элементы международного присутствия и международного мониторинга в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, заявил глава МИД Украины Павел Климкин после встречи с главой польского МИД Яцеком Чапутовичем.

"В сложившейся ситуации для обеспечения безопасности судоходства нам критически необходимы усовершенствованные механизмы и элементы международного присутствия и международного мониторинга в Черном и Азовском морях и Керченском проливе", - заявил глава МИД и добавил: "Представьте себе, на что способна Россия в Балтийском море, если ей придется защищать Северный поток-2?".

По его мнению, международное сообщество должно рассматривать агрессию РФ в Черном море как сигнал.

“У России есть Черноморский и Балтийский флот, и ими управляют одни и те же люди из Кремля, для которых не существует никаких красных линий", - отметил Климкин.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для решения конфликта между Украиной и РФ в Керченском проливе необходимо провести встречу в Нормандском формате.

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