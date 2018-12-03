Политика УЕФА запретил проводить матчи в регионах с военным положением

2018-12-03 22:00 384

 

Исполком УЕФА запретил проводить футбольные матчи в регионах, где введено военное положение и местах, куда можно добраться только через этот регион.

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций запретил проводить матчи в регионах, где введено военное положение. Об этом в понедельник, 3 декабря, сообщает пресс-служба УЕФА.

Указано, что соответствующее решение было принято на заседании исполкома союза в понедельник.

Также отмечается, что исполком УЕФА запретил проводить матчи в местах, куда можно добраться только через регион, где введено военное положение.

В конце ноября УЕФА объявил, что перенес домашний матч украинской Ворсклы против английского Арсенала на групповом этапе Лиги Европы из Полтавы в Киев из-за введения военного положения в отдельных областях страны.

Кроме Ворсклы, этот запрет затронет донецкий Шахтер, домашней ареной которого в этом сезоне является ОСК Металлист в Харькове.

Ранее стало известно, что матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким Шахтером и французским Лионом, изначально запланированный на среду, 12 декабря в Харькове, будет перенесен в другой город.

Верховная Рада Украины 26 ноября одобрила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения в десяти областях страны на 30 дней после инцидента с захватом кораблей ВМС Украины и моряков в Керченском проливе.

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