Политика Киев готовит иск в Суд ООН по факту российской агрессии в Керченском проливе

2018-12-04 09:11 105

Петр Порошенко сообщил, что Украина готовит иск в Международный суд ООН в связи с действиями России в Керченском проливе.

Об этом президент Украины заявил в эфире телеканала ICTV.

"Готовится иск в международный суд ООН в связи с актом агрессии. Этот файл уже зафиксирован. Об ответственности Российской Федерации за агрессию против нашего государства", − сказал он.

Порошенко также подчеркнул, что украинские моряки действовали в полном соответствии с международным правом, а российские военные совершили нападение на украинские корабли уже в нейтральных водах Черного моря, открыв по ним огонь.

Напомним, ранее Европейский суд по правам человека потребовал от России предоставить информацию об украинских моряках.

"Согласно той информации, которой я владею, Россия нарушила решение ЕСПЧ и никакой информации не предоставила", − указал Порошенко.

Напомним, 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ незаконно захватил три украинских корабля. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, шесть из которых получили ранения. Официальный Киев квалифицировал произошедшее, как акт агрессии против Украины в нейтральных водах.