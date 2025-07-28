Спорт Дерек Чісора прагне вдруге зустрітися в ринзі з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком

2025-07-28 09:36

Британець Дерек Чісора назвав найжаданішого суперника. Ветеран прагне вдруге зустрітися в ринзі з абсолютним чемпіоном світу в хевівейті Олександром Усиком, повідомляє SecondsOut.

"Я можу впоратися. Я віддам усе, щоб отримати право на реванш", – запевнив Чісора.

Український боксер зустрівся з досвідченим опонентом у жовтні 2020 року. Тоді Усик переміг одноголосним рішенням суддів. Після Чісора зазнав двох поразок від новозеландського боксера Джозефа Паркера і поступився британцю Тайсону Ф’юрі.

Однак, згодом Чісора повернув колишню форму. З літа 2023-го він здобув три перемоги поспіль. Від ударів британського боксера постраждали американець Джеральд Вашингтон, співвітчизник Джо Джойс і швед Отто Валлін.