Политика Порошенко анонсировал пакет «азовских санкций» против России

2018-12-04 21:30 315

 

Украина обсуждает пакет «азовских санкций» против России из-за агрессии в Керченском проливе.

Об этом заявил президент Петр Порошенко.

«Чтобы не было никаких сомнений, что Россия за агрессию заплатит высокую цену. Мы ничего на тормоза не спустим», - сказал он.

Порошенко добавил, что сейчас работает группа юристов, в том числе и иностранных, изучающих возможности привлечения России к ответственности.

Президент отметил, что планируются санкции в отношении российских морских портов и российских кораблей.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в «опасных маневрах» во время захода в «закрытую акваторию территориального моря РФ». Украина отвергает эти обвинения, заявляя что судна действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. «Суд» Крыма арестовал моряков на два месяца. Их перевезли в Москву. Украина считает захваченных украинских моряков военнопленными.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях,граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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