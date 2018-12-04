Политика Санкции затронут 70% экономики: США стягивают ''удавку'' вокруг России

2018-12-04 18:30 297

Экономическая удавка вокруг России продолжает сжиматься. Администрация США планирует ввести вторую часть санкций против РФ по делу об отравлении офицера ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Ожидается, что о новых ограничениях объявят уже в январе 2019 года, и коснутся они финансового, оборонного и дипломатического секторов.

Государственный департамент США все же введет второй пакет санкций против России. Как заявил представитель Госдепартамента журналистам, решение в политическом истеблишменте уже принято.

"Мы не предвосхищаем решения о санкциях, но намерены выполнять требования законодательства", — отметил представитель Госдепа.

Речь идет об отмене Закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения от 1991 года. После отравления в Солсбери РФ должна была уведомить соответствующие органы о прекращении использования опасных веществ.

6 ноября Госдепартамент предоставил Конгрессу отчет о том, выполнила ли Россия условия Договора о химическом и бактериологическом оружии. После этого Конгресс должен решить, были ли соблюдены условия договора. Если же нет, то ведомство введет второй этап санкций в отношении России.

В чем суть санкций?

Они будут введены против всех государственных предприятий России. Могут охватить 70% экономики и затронут примерно 40% всех работающих россиян. Речь идет о сферах машиностроения, производства нефтепродуктов и разного рода техники. Это существенно ограничит экспорт технологий из России. В частности, запрет коснется электроники и двигателей для оборонной промышленности.

Что будет с Россией?

Оценивая нынешнюю ситуацию, создается впечатление, что США старается нанести стратегический вред России. Обвалить экономику РФ, отключив ее от международной системы SWIFT, - опасно и невыгодно, поэтому Соединенные Штаты решили вводить санкции конкретно в каждой из сфер.

“Удар” будет нанесен и по финансам. Так, госструктуры США прекратят кредитование и оказание финансовой помощи России.

Не исключены и существенные ограничения дипломатических отношений между двумя странами, а также частичная приостановка авиасообщения между США и РФ. Кроме того, санкции могут затронуть авиаоборудование, а также поставки отдельных деталей для Международной космической станции.