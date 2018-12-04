Политика Военное положение: Луценко предложил полиции стрелять на поражение

2018-12-04 17:00 378

 

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что монополия на насилие должна принадлежать только государству.

Юрий Луценко сказал, что во время военного положения нападения на правоохранителей должны получать ответ.

– Любое физическое насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов должно получать ответ, предусмотренный законом: выстрел вверх, потом на поражение, – отметил генпрокурор.

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Такое заявление Юрия Луценка касалось ситуации с нападением в Одессе на главу партии Гражданская оборона Анатолия Гриценка.

Напомним, людей Гриценка пикетировали активисты приморского города. Юрий Луценко отметил, что это нормально для демократического государства, когда люди высказывают несогласие с действиями того или иного политика.

– Ненормально то, что на патруль, который1 приехал на место происшествия, напали участники конфликта, – заявил генпрокурор.

Также он добавил, что уже обсуждал этот вопрос с главой МВД Арсеном Аваковым.

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