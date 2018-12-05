Политика В ОБСЕ заявили о готовящемся долгом новогоднем перемирии на Донбассе

2018-12-05 15:45 207

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе готовится к перемирию на востоке Украины в связи с новогодними праздниками. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

По его словам, в рабочей группе по вопросам безопасности участники продолжают рассмотрение дополнительных мероприятий для обеспечения режима прекращения огня и подготовку к перемирию в связи с новогодними и рождественскими праздниками.

"Очень надеюсь, что у нас будет действительно серьезное перемирие в связи с новогодними и рождественскими праздниками", – заявил Сайдик.

Последняя в этом году встреча трехсторонней контактной группы состоится 19 декабря. Возобновятся встречи в середине января 2019 года.

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