Политика США пригрозили Кремлю жестким ответом на агрессию в районе Керченского пролива

2018-12-05 13:45 165

На агрессивные действия России против украинских моряков в районе Керченского пролива страны НАТО подготовят коллективный ответ.

"Есть два момента, которые мы четко определили во время заседания с участием украинского министра: полное единство в том, что российские действия были противозаконными и неприемлемыми, и то, что политика сдерживания должна быть восстановлена", - заявил госсекретарь США Майк Помпео после завершения министерской встречи НАТО в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

Госсекретарь США призвал Россию немедленно освободить захваченных украинских моряков, которых удерживают на российской территории.

"Мы разработаем коллективный ответ, чтобы продемонстрировать России, что такое поведение просто неприемлемо", - добавил госсекретарь.