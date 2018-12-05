Политика Названа точная дата и место Собора по созданию единой автокефальной церкви в Украине

2018-12-05 10:42 135

Объединительный собор по созданию автокефальной поместной православной церкви в Украине состоится 15 декабря 2018 года в Софии Киевской. 

"Собор состоится 15 декабря 2018 года в святой Софии Киевской, которая на протяжении веков была центром православной украинской религиозной жизни", - сообщил Петр Порошенко на Форуме местного самоуправления.

При этом президент рассказал, что Вселенский патриарх Варфоломей подписал соответствующие письма с приглашением иерархов УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата на этот собор.

"Объединительный собор должен провозгласить создание автокефальной поместной православной церкви в Украине. Этот собор должен также утвердить устав нашей церкви, выбрать ее предстоятеля", - сказал он.

Президент обещает не допустить разжигания межрелигиозного конфликта в Украине.

"Московский патриархат не будет диктовать условий, не будет клеймить, кто у нас канонический, а кто безблагодатный. Верующие сами будут выбирать, в какую церковь ходить, никто никого ни к чему силой заставлять не будет", - заверил глава государства.

Порошенко также отметил, что автокефальная православная церковь Украины не будет государственной, и власть гарантирует конституционное право свободы вероисповедания, в том числе и тем гражданам, которые захотят остаться в единстве с русской церковью.

В связи с этим он призвал местные власти не допустить никаких провокаций и насилия на религиозном фоне.

Напомним, 11 октября Синод Вселенского патриархата отменил постановление 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата, которое предоставило право назначить митрополита Киевского.

Также было принято решение отменить анафему предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной церкви Макария.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.

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