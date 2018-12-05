Политика Соли и спичек нам хватит еще на 2,5 тысячи лет - Порошенко потроллил Москву

2018-12-05 14:13 165

Президент уверяет, что введение военного положения в определенных регионах никак не повлияло на функционирование экономики страны.

Об этом Петр Порошенко заявил во время выступления на Форуме местного самоуправления.

"Никому не удалось раскачать валютный рынок, нет никаких дестабилизирующих факторов в банковской сфере. Количество депозитов даже возросло. Не останавливается транспорт, хотя некоторые призвали немедленно раскупать все билеты. И даже призыв немедленно покупать соль и спички...

Мы продемонстрировали с предприятием в Бахмуте огромную гору соли и заверили наших северных соседей "за поребриком", что соли у нас хватит на 2,5 тысячи лет военного положения. Пускай не переживают. Нет комендантского часа, как некоторые предрекали. Нет прекращения деятельности СМИ", - заявил Порошенко.