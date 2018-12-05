Политика Украина предлагает РФ обмен по формуле 89 на 42

2018-12-05 17:00 282

 

Украинская сторона предлагает России обменять 23 пленных украинцев на 23 российских заключенных.

Украина во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске внесла предложения обменять пленных украинцев на российских заключенных. Об этом в среду, 5 декабря, заявил представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук в эфире Прямого.

"Украинская сторона сегодня внесла предложение, но письменно эти предложения в виде формализованного документа Украина внесла несколько дней назад. И мы считаем, сегодня мы это подчеркнули, что до Нового года почти 90 человек могут встречать Новый год в своих семьях. Это 23 гражданина России, которые находятся в украинских местах лишения свободы. Мы готовы обменять их на 23 украинцев, которые находятся в кремлевских тюрьмах. То есть 23 на 23. Мы предложили, подготовили и считаем, если бы противоположная сторона согласилась, то еще 66 на 19. То есть мы передаем 66, а получаем наших 19 человек. Украина гарантирует, что эти предложения до 27 числа могут быть полностью подготовлены. И с 27 числа может начаться процедура обмена", - отметил он.

Однако, по словам Марчука, российская сторона такие предложения не воспринимает.

Ранее в Кремле заявили, что Россия наверняка рассмотрит конкретные предложения по обмену украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Но будет ли на них ответ, неизвестно.

Перед этим предложение по обмену задержанных сепаратистов на украинцев, которые находятся в плену на территории "ЛДНР", было заблокировано, заявила представитль Украины в ТКГ.

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