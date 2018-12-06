Политика В США приняли волевое решение отправить корабли в Черное море

2018-12-07 18:28 96

Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные собственных источников, военно-морские силы США готовятся к отправке кораблей в Черное море.

Отмечается, что этот шаг станет логичным ответом на действия России против Украины в Керченском проливе. США намерены предупредить Турцию о проходе своего военного корабля через Босфор и Дарданеллы.

"Американские военные предложили Госдепартаменту информировать Турцию о возможных планах отправки корабля своих ВМС в Черное море", − говорится в сообщении телеканала.

При этом два из трех источников CNN указали, что уведомление Анкары должно предоставить возможность прохода через проливы, но этот вариант не обязательно будет выбран.

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"Мы регулярно проводим операции по укреплению безопасности и стабильности во всем районе действий шестого флота США, включая международные воды и воздушное пространство Черного моря. Мы оставляем за собой право свободно действовать в соответствии с международными законами и нормами", − заявил в комментарии телеканалу Кайл Рейнс, официальный представитель флота, осуществляющего операции в регионе.

Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил три украинских корабля в Керченском проливе. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, шесть из которых получили ранения. В связи с инцидентом Киев и Москва обменялись нотами протеста. Действия РФ осудило НАТО, а также многие европейские страны.