Политика ООН выдвинула требования к Путину по конфликту в Керченском проливе

2018-12-06 13:46 249

Во время выступлений делегаций государств-членов ООН на брифинге по милитаризации Крыма, представители США, Британии, Германии, Польши, Литвы, Швеции, Эстонии, Нидерландов, Болгарии, Грузии, Латвии и Канады призвали Россию немедленно освободить украинских моряков и вернуть задержанные корабли без каких-либо дополнительных условий. 

 "Мы уже видели эти игры России ранее. Они надеются, что международное сообщество молча согласится - и с ползучей аннексией Крыма, и с попытками силой изменить факты действительности. Мы должны не допустить этого", - заявил Джонатан Аллен, заместитель постоянного представителя Великобритании в ООН.

Как сообщает "Укринформ", британский дипломат также подчеркнул важность твердой требования освободить украинских моряков и вернуть задержанные корабли ВМС.

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 С ним согласилась представительница Литвы, также сказав, что Россия должна вернуть в Украину моряков и корабли "без каких-либо дополнительных условий”. Представитель Швеции присоединился к этим словам и заявил о полной поддержке Швецией территориальной целостности и суверенитета Украины. Представитель Германии отметил, что очень доволен тем, что Украина устроила этот брифинг, а такие действия России “не должны оставаться без ответа".

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 В дальнейших выступлениях до требования немедленно и без дополнительных требований освободить украинских моряков и корабли присоединились представители Польши, Эстонии, Нидерландов, Болгарии, Грузии, Латвии и Канады.
Представитель Латвии назвал украинских моряков военнопленными.
 
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